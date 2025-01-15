Ціна Zether (ZTH)
Поточна ціна Zether (ZTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 512.85K USD. Ціна ZTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.77K USD
- зміна ціни Zether протягом дня — -26.65%
- циркуляційна пропозиція – 4.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zether до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zether до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zether до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zether до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.65%
|30 днів
|$ 0
|-85.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.15%
-26.65%
-49.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zether is a decentralized, miner-focused blockchain platform designed for secure and accessible digital transactions. Utilizing the Ethash proof-of-work algorithm, Zether supports smart contracts and decentralized applications (DApps) on the Ethereum Virtual Machine (EVM), ensuring compatibility and scalability. With a unique tokenomics model, Zether offers an aggressive block reward structure that decreases over time, incentivizing long-term network participation without premine or instamine. Additionally, Zether emphasizes low fees, fair coin distribution, and streamlined rewards, aiming to foster a decentralized ecosystem optimized for innovation and community involvement.
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