Сьогоднішня ціна Zether (ZTH)

Поточна ціна Zether (ZTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 512.85K USD. Ціна ZTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.77K USD

- зміна ціни Zether протягом дня — -26.65%

- циркуляційна пропозиція – 4.24B USD

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