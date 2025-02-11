Сьогоднішня ціна ZetaEarn Staked ZETA (STZETA)

Поточна ціна ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) сьогодні становить 0.324878 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZetaEarn Staked ZETA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.97K USD

- зміна ціни ZetaEarn Staked ZETA протягом дня — +4.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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