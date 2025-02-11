Ціна ZetaEarn Staked ZETA (STZETA)
Поточна ціна ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) сьогодні становить 0.324878 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZetaEarn Staked ZETA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.97K USD
- зміна ціни ZetaEarn Staked ZETA протягом дня — +4.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZetaEarn Staked ZETA до USD становила $ +0.01538031.
За останні 30 днів зміна ціни ZetaEarn Staked ZETA до USD становила $ -0.1283840859.
За останні 60 днів зміна ціни ZetaEarn Staked ZETA до USD становила $ -0.1860334921.
За останні 90 днів зміна ціни ZetaEarn Staked ZETA до USD становила $ -0.3723913619434659.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01538031
|+4.97%
|30 днів
|$ -0.1283840859
|-39.51%
|60 днів
|$ -0.1860334921
|-57.26%
|90 днів
|$ -0.3723913619434659
|-53.40%
Останній аналіз цін ZetaEarn Staked ZETA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+4.97%
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid staked ZETA
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