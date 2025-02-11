Ціна Zetacoin (ZET)
Поточна ціна Zetacoin (ZET) сьогодні становить 0.00391429 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zetacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.98 USD
- зміна ціни Zetacoin протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zetacoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zetacoin до USD становила $ -0.0002591909.
За останні 60 днів зміна ціни Zetacoin до USD становила $ -0.0006695490.
За останні 90 днів зміна ціни Zetacoin до USD становила $ -0.000090472659168111.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.54%
|30 днів
|$ -0.0002591909
|-6.62%
|60 днів
|$ -0.0006695490
|-17.10%
|90 днів
|$ -0.000090472659168111
|-2.25%
Останній аналіз цін Zetacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.54%
-3.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zetacoin is a SHA256 based cryptocurrency, which is the same hashing algorithm used in the original cryptocurrency, Bitcoin. It features high speed transaction time and difficulty adjustment with a yearly inflationary rate of 1 million coins. It is hoped that the inflationary coins would keep the Zetacoin network strong instead of depending on paying miners via transaction fees.
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