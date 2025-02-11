Сьогоднішня ціна Zetacoin (ZET)

Поточна ціна Zetacoin (ZET) сьогодні становить 0.00391429 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zetacoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.98 USD

- зміна ціни Zetacoin протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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