Актуальна ціна ZeroX King сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 0XK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 0XK на MEXC вже зараз.

Докладніше про 0XK

Інформація про ціну 0XK

Офіційний вебсайт 0XK

Токеноміка 0XK

Прогноз ціни 0XK

Логотип ZeroX King

Ціна ZeroX King (0XK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 0XK до USD:

--
----
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ZeroX King (0XK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:06:28 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ZeroX King (0XK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,99%

+1,99%

Актуальна ціна ZeroX King (0XK) становить --. За останні 24 години 0XK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 0XK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 0XK змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +1,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZeroX King (0XK)

$ 7,48K
$ 7,48K$ 7,48K

--
----

$ 7,48K
$ 7,48K$ 7,48K

45,63B
45,63B 45,63B

45 633 531 711,859085
45 633 531 711,859085 45 633 531 711,859085

Поточна ринкова капіталізація ZeroX King — $ 7,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0XK — 45,63B, зі загальною пропозицією 45633531711.859085. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,48K.

Історія ціни ZeroX King (0XK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZeroX King до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZeroX King до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZeroX King до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZeroX King до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-14,31%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке ZeroX King (0XK)

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ZeroX King (0XK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ZeroX King (USD)

Скільки коштуватиме ZeroX King (0XK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ZeroX King (0XK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ZeroX King.

Перегляньте прогноз ціни ZeroX King вже зараз!

0XK до місцевих валют

Токеноміка ZeroX King (0XK)

Розуміння токеноміки ZeroX King (0XK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 0XK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ZeroX King (0XK)

Скільки сьогодні коштує ZeroX King (0XK)?
Актуальна ціна 0XK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 0XK до USD?
Поточна ціна 0XK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ZeroX King?
Ринкова капіталізація 0XK — $ 7,48K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 0XK?
Циркуляційна пропозиція 0XK — 45,63B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 0XK?
0XK досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 0XK?
Історична мінімальна ціна 0XK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі 0XK?
Актуальний обсяг торгівлі 0XK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 0XK цього року?
0XK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 0XK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:06:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ZeroX King (0XK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

