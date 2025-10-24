Інформація щодо ціни ZeroX King (0XK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +1,99% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,99%

Актуальна ціна ZeroX King (0XK) становить --. За останні 24 години 0XK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 0XK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 0XK змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +1,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZeroX King (0XK)

Ринкова капіталізація $ 7,48K$ 7,48K $ 7,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,48K$ 7,48K $ 7,48K Циркуляційне постачання 45,63B 45,63B 45,63B Загальна пропозиція 45 633 531 711,859085 45 633 531 711,859085 45 633 531 711,859085

Поточна ринкова капіталізація ZeroX King — $ 7,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0XK — 45,63B, зі загальною пропозицією 45633531711.859085. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,48K.