Ціна ZeropAI (ZEROPAI)
Поточна ціна ZeropAI (ZEROPAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEROPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZeropAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.04K USD
- зміна ціни ZeropAI протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZeropAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZeropAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZeropAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZeropAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZeropAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+0.07%
-3.00%
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