Токеноміка Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Дізнайтеся ключову інформацію про Zero Ontology System (SOLFUNMEME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Офіційний вебсайт: https://www.solfunmeme.com Whitepaper: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Купити SOLFUNMEME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zero Ontology System (SOLFUNMEME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 85,02K $ 85,02K $ 85,02K Загальна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Циркуляційна пропозиція: $ 993,99M $ 993,99M $ 993,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 85,52K $ 85,52K $ 85,52K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Токеноміка Zero Ontology System (SOLFUNMEME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zero Ontology System (SOLFUNMEME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLFUNMEME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLFUNMEME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLFUNMEME, досліджуйте ціну токена SOLFUNMEME в реальному часі!

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