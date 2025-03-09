Сьогоднішня ціна Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Поточна ціна Zero Ontology System (SOLFUNMEME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 260.85K USD. Ціна SOLFUNMEME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zero Ontology System:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.57K USD

- зміна ціни Zero Ontology System протягом дня — -9.40%

- циркуляційна пропозиція – 997.23M USD

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