Ціна Zero Ontology System (SOLFUNMEME)
Поточна ціна Zero Ontology System (SOLFUNMEME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 260.85K USD. Ціна SOLFUNMEME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zero Ontology System:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.57K USD
- зміна ціни Zero Ontology System протягом дня — -9.40%
- циркуляційна пропозиція – 997.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zero Ontology System до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zero Ontology System до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zero Ontology System до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zero Ontology System до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zero Ontology System: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-9.40%
-3.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.
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