Токеноміка Zereus AI (ZEREUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Zereus AI (ZEREUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zereus AI (ZEREUS) Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription Офіційний вебсайт: https://zereus.ai/ Купити ZEREUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zereus AI (ZEREUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zereus AI (ZEREUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,13K $ 51,13K $ 51,13K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 51,13K $ 51,13K $ 51,13K Історичний максимум: $ 0,00029495 $ 0,00029495 $ 0,00029495 Історичний мінімум: $ 0,00004956 $ 0,00004956 $ 0,00004956 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Zereus AI (ZEREUS)

Токеноміка Zereus AI (ZEREUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zereus AI (ZEREUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZEREUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEREUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZEREUS, досліджуйте ціну токена ZEREUS в реальному часі!

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