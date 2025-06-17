Ціна Zereus AI (ZEREUS)
Поточна ціна Zereus AI (ZEREUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110,22K USD. Ціна ZEREUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zereus AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zereus AI протягом дня — -3,18%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zereus AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zereus AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zereus AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zereus AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zereus AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,23%
-3,18%
-19,80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription
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