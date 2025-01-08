Ціна zerescan (ZERESCAN)
Поточна ціна zerescan (ZERESCAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.46K USD. Ціна ZERESCAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zerescan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.46K USD
- зміна ціни zerescan протягом дня — -13.19%
- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zerescan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни zerescan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни zerescan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни zerescan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін zerescan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-13.19%
-36.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community.
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