Сьогоднішня ціна zerescan (ZERESCAN)

Поточна ціна zerescan (ZERESCAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.46K USD. Ціна ZERESCAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zerescan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.46K USD

- зміна ціни zerescan протягом дня — -13.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD

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