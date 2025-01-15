Сьогоднішня ціна ZerePy (ZEREPY)

Поточна ціна ZerePy (ZEREPY) сьогодні становить 0.00115267 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна ZEREPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZerePy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.17K USD

- зміна ціни ZerePy протягом дня — -16.85%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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