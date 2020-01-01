Токеноміка Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Офіційний вебсайт: https://www.gaycoin.one/ Купити GAYCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 121,84K $ 121,84K $ 121,84K Загальна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Циркуляційна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 121,84K $ 121,84K $ 121,84K Історичний максимум: $ 0,00535359 $ 0,00535359 $ 0,00535359 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012125 $ 0,00012125 $ 0,00012125 Дізнайтеся більше про ціну Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Токеноміка Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAYCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAYCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAYCOIN, досліджуйте ціну токена GAYCOIN в реальному часі!

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