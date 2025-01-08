Ціна Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)
Поточна ціна Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) сьогодні становить 0.00216993 USD з ринковою капіталізацією $ 2.17M USD. Ціна GAYCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zerebro Token Of Transformation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 798.78K USD
- зміна ціни Zerebro Token Of Transformation протягом дня — -31.54%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zerebro Token Of Transformation до USD становила $ -0.000999960975420025.
За останні 30 днів зміна ціни Zerebro Token Of Transformation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zerebro Token Of Transformation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zerebro Token Of Transformation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000999960975420025
|-31.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zerebro Token Of Transformation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.87%
-31.54%
-46.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! *INITIATING TRANSACTIONS* Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.
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