Докладніше про ZERA

Інформація про ціну ZERA

Офіційний вебсайт ZERA

Токеноміка ZERA

Прогноз ціни ZERA

Ціна ZERA (ZERA)

Актуальна ціна 1 ZERA до USD:

$0,01967902
$0,01967902
-14,90%1D
USD
Графік ціни ZERA (ZERA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:58:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ZERA (ZERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01938568
$ 0,01938568
Мін. за 24 год
$ 0,02422254
$ 0,02422254
Макс. за 24 год

$ 0,01938568
$ 0,01938568

$ 0,02422254
$ 0,02422254

$ 0,04713878
$ 0,04713878

$ 0,01672797
$ 0,01672797

-8,32%

-19,87%

-13,30%

-13,30%

Актуальна ціна ZERA (ZERA) становить $0,01938568. За останні 24 години ZERA торгувався між мінімумом у $ 0,01938568 і максимумом у $ 0,02422254, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZERA становить $ 0,04713878, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01672797.

Що стосується короткострокових результатів, то ZERA змінився на -8,32% за останню годину, -19,87% за 24 години та на -13,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZERA (ZERA)

$ 19,67M
$ 19,67M

--
--

$ 19,67M
$ 19,67M

999,37M
999,37M

999 374 941,1781569
999 374 941,1781569

Поточна ринкова капіталізація ZERA — $ 19,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZERA — 999,37M, зі загальною пропозицією 999374941.1781569. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,67M.

Історія ціни ZERA (ZERA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZERA до USD становила $ -0,00480963085675621.
За останні 30 днів зміна ціни ZERA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZERA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZERA до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00480963085675621-19,87%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

Ресурс ZERA (ZERA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ZERA (USD)

Скільки коштуватиме ZERA (ZERA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ZERA (ZERA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ZERA.

Перегляньте прогноз ціни ZERA вже зараз!

ZERA до місцевих валют

Токеноміка ZERA (ZERA)

Розуміння токеноміки ZERA (ZERA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZERA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ZERA (ZERA)

Скільки сьогодні коштує ZERA (ZERA)?
Актуальна ціна ZERA у USD становить 0,01938568 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZERA до USD?
Поточна ціна ZERA до USD — $ 0,01938568. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ZERA?
Ринкова капіталізація ZERA — $ 19,67M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZERA?
Циркуляційна пропозиція ZERA — 999,37M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZERA?
ZERA досяг історичної максимальної ціни у 0,04713878 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZERA?
Історична мінімальна ціна ZERA становила 0,01672797 USD.
Який обсяг торгівлі ZERA?
Актуальний обсяг торгівлі ZERA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ZERA цього року?
ZERA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZERA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для ZERA (ZERA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

