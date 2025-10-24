Інформація щодо ціни ZERA (ZERA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01938568 $ 0,01938568 $ 0,01938568 Мін. за 24 год $ 0,02422254 $ 0,02422254 $ 0,02422254 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01938568$ 0,01938568 $ 0,01938568 Макс. за 24 год $ 0,02422254$ 0,02422254 $ 0,02422254 Рекордний максимум $ 0,04713878$ 0,04713878 $ 0,04713878 Найнижча ціна $ 0,01672797$ 0,01672797 $ 0,01672797 Зміна ціни (за 1 год) -8,32% Зміна ціни (1 дн.) -19,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,30%

Актуальна ціна ZERA (ZERA) становить $0,01938568. За останні 24 години ZERA торгувався між мінімумом у $ 0,01938568 і максимумом у $ 0,02422254, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZERA становить $ 0,04713878, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01672797.

Що стосується короткострокових результатів, то ZERA змінився на -8,32% за останню годину, -19,87% за 24 години та на -13,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZERA (ZERA)

Ринкова капіталізація $ 19,67M$ 19,67M $ 19,67M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,67M$ 19,67M $ 19,67M Циркуляційне постачання 999,37M 999,37M 999,37M Загальна пропозиція 999 374 941,1781569 999 374 941,1781569 999 374 941,1781569

Поточна ринкова капіталізація ZERA — $ 19,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZERA — 999,37M, зі загальною пропозицією 999374941.1781569. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,67M.