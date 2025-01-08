Ціна Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)
Поточна ціна Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) сьогодні становить 0.961916 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zephyr Protocol Stable Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 866.44 USD
- зміна ціни Zephyr Protocol Stable Dollar протягом дня — -1.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zephyr Protocol Stable Dollar до USD становила $ -0.0121006782092283.
За останні 30 днів зміна ціни Zephyr Protocol Stable Dollar до USD становила $ -0.0455604779.
За останні 60 днів зміна ціни Zephyr Protocol Stable Dollar до USD становила $ -0.0084604359.
За останні 90 днів зміна ціни Zephyr Protocol Stable Dollar до USD становила $ -0.0258386633510251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0121006782092283
|-1.24%
|30 днів
|$ -0.0455604779
|-4.73%
|60 днів
|$ -0.0084604359
|-0.87%
|90 днів
|$ -0.0258386633510251
|-2.61%
Останній аналіз цін Zephyr Protocol Stable Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-1.24%
+1.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.
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