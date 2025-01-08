Сьогоднішня ціна Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Поточна ціна Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) сьогодні становить 0.961916 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zephyr Protocol Stable Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 866.44 USD

- зміна ціни Zephyr Protocol Stable Dollar протягом дня — -1.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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