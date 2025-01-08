Ціна ZEON Network (ZEON)
Поточна ціна ZEON Network (ZEON) сьогодні становить 0.00134519 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZEON Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.11K USD
- зміна ціни ZEON Network протягом дня — -5.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZEON Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZEON Network до USD становила $ -0.0000662520.
За останні 60 днів зміна ціни ZEON Network до USD становила $ +0.0002187808.
За останні 90 днів зміна ціни ZEON Network до USD становила $ +0.0008068593256101724.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.63%
|30 днів
|$ -0.0000662520
|-4.92%
|60 днів
|$ +0.0002187808
|+16.26%
|90 днів
|$ +0.0008068593256101724
|+149.88%
Останній аналіз цін ZEON Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-5.63%
-4.86%
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