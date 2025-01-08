Сьогоднішня ціна ZEON Network (ZEON)

Поточна ціна ZEON Network (ZEON) сьогодні становить 0.00134519 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZEON Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.11K USD

- зміна ціни ZEON Network протягом дня — -5.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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