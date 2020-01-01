Токеноміка ZENZO (ZNZ) Дізнайтеся ключову інформацію про ZENZO (ZNZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZENZO (ZNZ) ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Офіційний вебсайт: http://www.zenzo.io Купити ZNZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZENZO (ZNZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZENZO (ZNZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,29K $ 17,29K $ 17,29K Загальна пропозиція: $ 83,00M $ 83,00M $ 83,00M Циркуляційна пропозиція: $ 28,61M $ 28,61M $ 28,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,17K $ 50,17K $ 50,17K Історичний максимум: $ 3,34 $ 3,34 $ 3,34 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0006045 $ 0,0006045 $ 0,0006045 Дізнайтеся більше про ціну ZENZO (ZNZ)

Токеноміка ZENZO (ZNZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZENZO (ZNZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZNZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZNZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZNZ, досліджуйте ціну токена ZNZ в реальному часі!

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