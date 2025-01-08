Сьогоднішня ціна ZENZO (ZNZ)

Поточна ціна ZENZO (ZNZ) сьогодні становить 0.00150302 USD з ринковою капіталізацією $ 41.75K USD. Ціна ZNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZENZO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.93 USD

- зміна ціни ZENZO протягом дня — +22.80%

- циркуляційна пропозиція – 27.79M USD

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