Ціна ZENZO (ZNZ)
Поточна ціна ZENZO (ZNZ) сьогодні становить 0.00150302 USD з ринковою капіталізацією $ 41.75K USD. Ціна ZNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZENZO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.93 USD
- зміна ціни ZENZO протягом дня — +22.80%
- циркуляційна пропозиція – 27.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZENZO до USD становила $ +0.00027907.
За останні 30 днів зміна ціни ZENZO до USD становила $ +0.0004708297.
За останні 60 днів зміна ціни ZENZO до USD становила $ +0.0005594620.
За останні 90 днів зміна ціни ZENZO до USD становила $ -0.0000655503362100529.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027907
|+22.80%
|30 днів
|$ +0.0004708297
|+31.33%
|60 днів
|$ +0.0005594620
|+37.22%
|90 днів
|$ -0.0000655503362100529
|-4.17%
Останній аналіз цін ZENZO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+22.80%
+88.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io.
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