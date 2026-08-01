Сьогоднішня ціна zenZEC

Поточна ціна zenZEC (ZENZEC) сьогодні становить $ 268,79, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZENZEC до USD становить $ 268,79 за ZENZEC.

zenZEC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 132 919, з циркуляційною пропозицією у 494,51 ZENZEC. Протягом останніх 24 годин ZENZEC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 733,1, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZENZEC змінився на -- за останню годину та на +241,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,34.

Ринкова інформація щодо zenZEC (ZENZEC)

Ринкова капіталізація $ 132,92K$ 132,92K $ 132,92K Обсяг (за 24 год) $ 7,34$ 7,34 $ 7,34 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132,92K$ 132,92K $ 132,92K Циркуляційне постачання 494,51 494,51 494,51 Загальна пропозиція 494,51437135 494,51437135 494,51437135

Поточна ринкова капіталізація zenZEC — $ 132,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,34. Циркуляційна пропозиція ZENZEC — 494,51, зі загальною пропозицією 494.51437135. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,92K.