Ціна ZENY (ZENY)
Поточна ціна ZENY (ZENY) сьогодні становить 0,137409 USD з ринковою капіталізацією $ 364,97K USD. Ціна ZENY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZENY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZENY протягом дня — -1,29%
- циркуляційна пропозиція – 2,66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZENY до USD становила $ -0,0018065903571883.
За останні 30 днів зміна ціни ZENY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZENY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZENY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0018065903571883
|-1,29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZENY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1,29%
-4,80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
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