Сьогоднішня ціна ZENY (ZENY)

Поточна ціна ZENY (ZENY) сьогодні становить 0,137409 USD з ринковою капіталізацією $ 364,97K USD. Ціна ZENY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZENY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZENY протягом дня — -1,29%

- циркуляційна пропозиція – 2,66M USD

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