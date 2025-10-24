Інформація щодо ціни Zentra (ZNTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,66%

Актуальна ціна Zentra (ZNTR) становить --. За останні 24 години ZNTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZNTR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZNTR змінився на -4,02% за останню годину, +1,94% за 24 години та на -1,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zentra (ZNTR)

Ринкова капіталізація $ 18,86K$ 18,86K $ 18,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,86K$ 18,86K $ 18,86K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zentra — $ 18,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZNTR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,86K.