Токеноміка Zenrock BTC (ZENBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Zenrock BTC (ZENBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zenrock BTC (ZENBTC) zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.zenbtc.io Whitepaper: https://www.zenrockfoundation.io/documents Купити ZENBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zenrock BTC (ZENBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zenrock BTC (ZENBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,00M $ 106,00M $ 106,00M Загальна пропозиція: $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K Циркуляційна пропозиція: $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 106,00M $ 106,00M $ 106,00M Історичний максимум: $ 110 940 $ 110 940 $ 110 940 Історичний мінімум: $ 98 680 $ 98 680 $ 98 680 Поточна ціна: $ 106 005 $ 106 005 $ 106 005 Дізнайтеся більше про ціну Zenrock BTC (ZENBTC)

Токеноміка Zenrock BTC (ZENBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zenrock BTC (ZENBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZENBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZENBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZENBTC, досліджуйте ціну токена ZENBTC в реальному часі!

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