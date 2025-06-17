Сьогоднішня ціна Zenrock BTC (ZENBTC)

Поточна ціна Zenrock BTC (ZENBTC) сьогодні становить 107 404 USD з ринковою капіталізацією $ 107,40M USD. Ціна ZENBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zenrock BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zenrock BTC протягом дня — +1,57%

- циркуляційна пропозиція – 1,00K USD

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