Ціна Zenrock BTC (ZENBTC)
Поточна ціна Zenrock BTC (ZENBTC) сьогодні становить 107 404 USD з ринковою капіталізацією $ 107,40M USD. Ціна ZENBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenrock BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zenrock BTC протягом дня — +1,57%
- циркуляційна пропозиція – 1,00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenrock BTC до USD становила $ +1 665,26.
За останні 30 днів зміна ціни Zenrock BTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zenrock BTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zenrock BTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1 665,26
|+1,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zenrock BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,09%
+1,57%
-0,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.
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