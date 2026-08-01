Сьогоднішня ціна Zenrock

Поточна ціна Zenrock (ROCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROCK до USD становить $ 0 за ROCK.

Zenrock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,542.96, з циркуляційною пропозицією у 390.49M ROCK. Протягом останніх 24 годин ROCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.108985, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROCK змінився на +0.00% за останню годину та на -0.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Zenrock (ROCK)

Ринкова капіталізація $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K Циркуляційне постачання 390.49M 390.49M 390.49M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Zenrock — $ 12.54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROCK — 390.49M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32.12K.