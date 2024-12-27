Сьогоднішня ціна Zenon (ZNN)

Поточна ціна Zenon (ZNN) сьогодні становить 0.929076 USD з ринковою капіталізацією $ 11.07M USD. Ціна ZNN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zenon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD

- зміна ціни Zenon протягом дня — -0.38%

- циркуляційна пропозиція – 11.91M USD

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