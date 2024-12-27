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Ціна Zenon (ZNN)

USD

Графік ціни Zenon (ZNN) в реальному часі

$0.929076
$0.929076$0.929076
-0.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Zenon (ZNN)

Поточна ціна Zenon (ZNN) сьогодні становить 0.929076 USD з ринковою капіталізацією $ 11.07M USD. Ціна ZNN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD
- зміна ціни Zenon протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 11.91M USD

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Цінові показники Zenon (ZNN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenon до USD становила $ -0.0036146450543319.
За останні 30 днів зміна ціни Zenon до USD становила $ -0.1140582009.
За останні 60 днів зміна ціни Zenon до USD становила $ +0.0744850449.
За останні 90 днів зміна ціни Zenon до USD становила $ -0.3006175393556776.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0036146450543319-0.38%
30 днів$ -0.1140582009-12.27%
60 днів$ +0.0744850449+8.02%
90 днів$ -0.3006175393556776-24.44%

Аналіз цін Zenon (ZNN)

Останній аналіз цін Zenon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.920397
$ 0.920397$ 0.920397

$ 0.999475
$ 0.999475$ 0.999475

$ 5.53
$ 5.53$ 5.53

-1.90%

-0.38%

-15.67%

Ринкова інформація Zenon (ZNN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 11.07M
$ 11.07M$ 11.07M

$ 3.65K
$ 3.65K$ 3.65K

11.91M
11.91M 11.91M

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Ресурс Zenon (ZNN)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ZNN до місцевих валют

1 ZNN до AUD
A$1.49581236
1 ZNN до GBP
0.73397004
1 ZNN до EUR
0.8826222
1 ZNN до USD
$0.929076
1 ZNN до MYR
RM4.15296972
1 ZNN до TRY
32.7034752
1 ZNN до JPY
¥146.58032052
1 ZNN до RUB
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1 ZNN до IDR
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