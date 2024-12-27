Ціна Zenon (ZNN)
Поточна ціна Zenon (ZNN) сьогодні становить 0.929076 USD з ринковою капіталізацією $ 11.07M USD. Ціна ZNN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD
- зміна ціни Zenon протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 11.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenon до USD становила $ -0.0036146450543319.
За останні 30 днів зміна ціни Zenon до USD становила $ -0.1140582009.
За останні 60 днів зміна ціни Zenon до USD становила $ +0.0744850449.
За останні 90 днів зміна ціни Zenon до USD становила $ -0.3006175393556776.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0036146450543319
|-0.38%
|30 днів
|$ -0.1140582009
|-12.27%
|60 днів
|$ +0.0744850449
|+8.02%
|90 днів
|$ -0.3006175393556776
|-24.44%
Останній аналіз цін Zenon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.90%
-0.38%
-15.67%
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