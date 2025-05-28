Ціна ZenMemory AI (ZMEN)
Поточна ціна ZenMemory AI (ZMEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7,26K USD. Ціна ZMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZenMemory AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZenMemory AI протягом дня — -2,48%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZenMemory AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZenMemory AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZenMemory AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZenMemory AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZenMemory AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,75%
-2,48%
+12,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.
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