Токеноміка Zenlink Network (ZLK) Дізнайтеся ключову інформацію про Zenlink Network (ZLK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zenlink Network (ZLK) Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. Офіційний вебсайт: https://zenlink.pro/ Купити ZLK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zenlink Network (ZLK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zenlink Network (ZLK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 101,21K $ 101,21K $ 101,21K Загальна пропозиція: $ 71,41M $ 71,41M $ 71,41M Циркуляційна пропозиція: $ 54,45M $ 54,45M $ 54,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 132,73K $ 132,73K $ 132,73K Історичний максимум: $ 4,4 $ 4,4 $ 4,4 Історичний мінімум: $ 0,00133491 $ 0,00133491 $ 0,00133491 Поточна ціна: $ 0,00185577 $ 0,00185577 $ 0,00185577 Дізнайтеся більше про ціну Zenlink Network (ZLK)

Токеноміка Zenlink Network (ZLK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zenlink Network (ZLK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZLK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZLK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZLK, досліджуйте ціну токена ZLK в реальному часі!

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