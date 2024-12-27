Ціна Zenlink Network (ZLK)
Поточна ціна Zenlink Network (ZLK) сьогодні становить 0.00931509 USD з ринковою капіталізацією $ 506.46K USD. Ціна ZLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenlink Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.35 USD
- зміна ціни Zenlink Network протягом дня — +5.85%
- циркуляційна пропозиція – 54.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenlink Network до USD становила $ +0.00051522.
За останні 30 днів зміна ціни Zenlink Network до USD становила $ -0.0025408659.
За останні 60 днів зміна ціни Zenlink Network до USD становила $ +0.0017066027.
За останні 90 днів зміна ціни Zenlink Network до USD становила $ -0.011924913659687198.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051522
|+5.85%
|30 днів
|$ -0.0025408659
|-27.27%
|60 днів
|$ +0.0017066027
|+18.32%
|90 днів
|$ -0.011924913659687198
|-56.14%
Останній аналіз цін Zenlink Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+5.85%
+20.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.
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