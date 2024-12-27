Сьогоднішня ціна Zenlink Network (ZLK)

Поточна ціна Zenlink Network (ZLK) сьогодні становить 0.00931509 USD з ринковою капіталізацією $ 506.46K USD. Ціна ZLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zenlink Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.35 USD

- зміна ціни Zenlink Network протягом дня — +5.85%

- циркуляційна пропозиція – 54.45M USD

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