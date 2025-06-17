Ціна ZENKOKU (CDB)
Поточна ціна ZENKOKU (CDB) сьогодні становить 0,00229792 USD з ринковою капіталізацією $ 2,21M USD. Ціна CDB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZENKOKU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZENKOKU протягом дня — -6,59%
- циркуляційна пропозиція – 969,60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZENKOKU до USD становила $ -0,000162263885221518.
За останні 30 днів зміна ціни ZENKOKU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZENKOKU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZENKOKU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000162263885221518
|-6,59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZENKOKU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13,18%
-6,59%
+31,49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.
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