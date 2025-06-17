Сьогоднішня ціна ZENKOKU (CDB)

Поточна ціна ZENKOKU (CDB) сьогодні становить 0,00229792 USD з ринковою капіталізацією $ 2,21M USD. Ціна CDB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZENKOKU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZENKOKU протягом дня — -6,59%

- циркуляційна пропозиція – 969,60M USD

Отримуйте оновлення цін CDB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CDB.