Сьогоднішня ціна ZENIX

Поточна ціна ZENIX (ZENIX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZENIX до USD становить $ 0 за ZENIX.

ZENIX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,257.63, з циркуляційною пропозицією у 50.00B ZENIX. Протягом останніх 24 годин ZENIX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZENIX змінився на +0.00% за останню годину та на -55.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ZENIX (ZENIX)

Ринкова капіталізація $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Циркуляційне постачання 50.00B 50.00B 50.00B Загальна пропозиція 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ZENIX — $ 18.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZENIX — 50.00B, зі загальною пропозицією 50000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.26K.