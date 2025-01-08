Ціна Zenith Chain (ZENITH)
Поточна ціна Zenith Chain (ZENITH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZENITH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenith Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.67 USD
- зміна ціни Zenith Chain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenith Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zenith Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zenith Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zenith Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.37%
|60 днів
|$ 0
|+1.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zenith Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zenith Chain is a digital peer to peer network that aims to implement a use case specific blockchain, designed to efficiently handle one single function: the transfer of assets from one party to another.
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