Сьогоднішня ціна Zenith by Virtuals (ZENITH)

Поточна ціна Zenith by Virtuals (ZENITH) сьогодні становить 0.00492234 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна ZENITH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zenith by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.02K USD

- зміна ціни Zenith by Virtuals протягом дня — -21.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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