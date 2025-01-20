Ціна Zenith by Virtuals (ZENITH)
Поточна ціна Zenith by Virtuals (ZENITH) сьогодні становить 0.00492234 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна ZENITH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenith by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.02K USD
- зміна ціни Zenith by Virtuals протягом дня — -21.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін ZENITH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZENITH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenith by Virtuals до USD становила $ -0.001369461793241732.
За останні 30 днів зміна ціни Zenith by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zenith by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zenith by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001369461793241732
|-21.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zenith by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-21.76%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZENITH до AUD
A$0.007875744
|1 ZENITH до GBP
￡0.0039870954
|1 ZENITH до EUR
€0.0047746698
|1 ZENITH до USD
$0.00492234
|1 ZENITH до MYR
RM0.02215053
|1 ZENITH до TRY
₺0.1751368572
|1 ZENITH до JPY
¥0.7677865932
|1 ZENITH до RUB
₽0.504293733
|1 ZENITH до INR
₹0.4257331866
|1 ZENITH до IDR
Rp80.6940854496
|1 ZENITH до PHP
₱0.2877599964
|1 ZENITH до EGP
￡E.0.2471999148
|1 ZENITH до BRL
R$0.0298786038
|1 ZENITH до CAD
C$0.0070881696
|1 ZENITH до BDT
৳0.5980150866
|1 ZENITH до NGN
₦7.655223168
|1 ZENITH до UAH
₴0.207230514
|1 ZENITH до VES
Bs0.26580636
|1 ZENITH до PKR
Rs1.3714623708
|1 ZENITH до KZT
₸2.61130137
|1 ZENITH до THB
฿0.1689839322
|1 ZENITH до TWD
NT$0.1612558584
|1 ZENITH до CHF
Fr0.0044793294
|1 ZENITH до HKD
HK$0.0382958052
|1 ZENITH до MAD
.د.م0.0494202936