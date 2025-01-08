Сьогоднішня ціна ZENIQ (ZENIQ)

Поточна ціна ZENIQ (ZENIQ) сьогодні становить 0.00651772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZENIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZENIQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43K USD

- зміна ціни ZENIQ протягом дня — +1.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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