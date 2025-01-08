Ціна ZENIQ (ZENIQ)
Поточна ціна ZENIQ (ZENIQ) сьогодні становить 0.00651772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZENIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZENIQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43K USD
- зміна ціни ZENIQ протягом дня — +1.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZENIQ до USD становила $ +0.00012386.
За останні 30 днів зміна ціни ZENIQ до USD становила $ -0.0014475087.
За останні 60 днів зміна ціни ZENIQ до USD становила $ -0.0009277896.
За останні 90 днів зміна ціни ZENIQ до USD становила $ -0.006418670270875476.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012386
|+1.94%
|30 днів
|$ -0.0014475087
|-22.20%
|60 днів
|$ -0.0009277896
|-14.23%
|90 днів
|$ -0.006418670270875476
|-49.61%
Останній аналіз цін ZENIQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.94%
-1.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZENIQ provides its customers with comprehensive blockchain solutions, built with robust safety standards and a unique digital system for transactions that flows seamlessly with the current financial system.
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