Сьогоднішня ціна ZENEX (ZNX)

Поточна ціна ZENEX (ZNX) сьогодні становить 0,426862 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ZNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZENEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55,72K USD

- зміна ціни ZENEX протягом дня — -0,05%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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