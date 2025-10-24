Актуальна ціна Zencore AI сьогодні становить 0,00555012 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZCORE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZCORE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Zencore AI сьогодні становить 0,00555012 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZCORE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZCORE на MEXC вже зараз.

Докладніше про ZCORE

Інформація про ціну ZCORE

Whitepaper ZCORE

Офіційний вебсайт ZCORE

Токеноміка ZCORE

Прогноз ціни ZCORE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Zencore AI

Ціна Zencore AI (ZCORE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ZCORE до USD:

$0,00555012
$0,00555012$0,00555012
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Zencore AI (ZCORE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:06:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Zencore AI (ZCORE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,109964
$ 0,109964$ 0,109964

$ 0,0053254
$ 0,0053254$ 0,0053254

--

--

-0,37%

-0,37%

Актуальна ціна Zencore AI (ZCORE) становить $0,00555012. За останні 24 години ZCORE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZCORE становить $ 0,109964, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0053254.

Що стосується короткострокових результатів, то ZCORE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zencore AI (ZCORE)

$ 5,55K
$ 5,55K$ 5,55K

--
----

$ 5,55K
$ 5,55K$ 5,55K

1,00M
1,00M 1,00M

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zencore AI — $ 5,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZCORE — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,55K.

Історія ціни Zencore AI (ZCORE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zencore AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zencore AI до USD становила $ -0,0006913040.
За останні 60 днів зміна ціни Zencore AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zencore AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0006913040-12,45%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Zencore AI (ZCORE)

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Zencore AI (ZCORE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Zencore AI (USD)

Скільки коштуватиме Zencore AI (ZCORE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Zencore AI (ZCORE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Zencore AI.

Перегляньте прогноз ціни Zencore AI вже зараз!

ZCORE до місцевих валют

Токеноміка Zencore AI (ZCORE)

Розуміння токеноміки Zencore AI (ZCORE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZCORE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Zencore AI (ZCORE)

Скільки сьогодні коштує Zencore AI (ZCORE)?
Актуальна ціна ZCORE у USD становить 0,00555012 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZCORE до USD?
Поточна ціна ZCORE до USD — $ 0,00555012. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Zencore AI?
Ринкова капіталізація ZCORE — $ 5,55K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZCORE?
Циркуляційна пропозиція ZCORE — 1,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZCORE?
ZCORE досяг історичної максимальної ціни у 0,109964 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZCORE?
Історична мінімальна ціна ZCORE становила 0,0053254 USD.
Який обсяг торгівлі ZCORE?
Актуальний обсяг торгівлі ZCORE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ZCORE цього року?
ZCORE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZCORE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:06:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Zencore AI (ZCORE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 229,90
$111 229,90$111 229,90

+1,19%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 956,39
$3 956,39$3 956,39

+2,05%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02845
$0,02845$0,02845

+469,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,01
$193,01$193,01

+1,04%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8771
$19,8771$19,8771

+28,91%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 956,39
$3 956,39$3 956,39

+2,05%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 229,90
$111 229,90$111 229,90

+1,19%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,01
$193,01$193,01

+1,04%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4595
$2,4595$2,4595

+2,10%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,79
$1 126,79$1 126,79

-0,27%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,814
$7,814$7,814

+95,35%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3706
$0,3706$0,3706

+270,60%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4310
$0,4310$0,4310

+331,00%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000001151
$0,0000000000000000001151$0,0000000000000000001151

+187,75%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000590
$0,00000590$0,00000590

+231,46%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,70
$51,70$51,70

+109,82%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5678
$0,5678$0,5678

+89,26%