Інформація щодо ціни Zencore AI (ZCORE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,109964 Найнижча ціна $ 0,0053254 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,37%

Актуальна ціна Zencore AI (ZCORE) становить $0,00555012. За останні 24 години ZCORE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZCORE становить $ 0,109964, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0053254.

Що стосується короткострокових результатів, то ZCORE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zencore AI (ZCORE)

Ринкова капіталізація $ 5,55K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,55K Циркуляційне постачання 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zencore AI — $ 5,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZCORE — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,55K.