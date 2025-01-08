Ціна Zenc Coin (ZENC)
Поточна ціна Zenc Coin (ZENC) сьогодні становить 0.00182783 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZENC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenc Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.29K USD
- зміна ціни Zenc Coin протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenc Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zenc Coin до USD становила $ -0.0000012312.
За останні 60 днів зміна ціни Zenc Coin до USD становила $ -0.0000014783.
За останні 90 днів зміна ціни Zenc Coin до USD становила $ +0.0000015458214178402.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0000012312
|-0.06%
|60 днів
|$ -0.0000014783
|-0.08%
|90 днів
|$ +0.0000015458214178402
|+0.08%
Останній аналіз цін Zenc Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-0.00%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ZENC Coin Developers devised solutions to these issues. ZENC Coin ensures excellent privacy and security for all transactions by utilizing the Zero Coin protocol, which allows for lightning-fast transactions with cheap transaction fees of less than 0.001$ anywhere globally. It employs the proof-of-stake script method to secure the block chain network and earns a 30 percent APR on coin held. Proof of Stake Mining, payment gateways for internet enterprises, and multiplatform wallets for local merchants are other names. It develops highly sought-after crypto currency platforms on which ZENC Coin can be used.
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