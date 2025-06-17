Сьогоднішня ціна Zen AI (ZENAI)

Поточна ціна Zen AI (ZENAI) сьогодні становить 0,00193084 USD з ринковою капіталізацією $ 1,91M USD. Ціна ZENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zen AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zen AI протягом дня — +56,40%

- циркуляційна пропозиція – 999,38M USD

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