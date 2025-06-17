Ціна Zen AI (ZENAI)
Поточна ціна Zen AI (ZENAI) сьогодні становить 0,00193084 USD з ринковою капіталізацією $ 1,91M USD. Ціна ZENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zen AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zen AI протягом дня — +56,40%
- циркуляційна пропозиція – 999,38M USD
Отримуйте оновлення цін ZENAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZENAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zen AI до USD становила $ +0,00069625.
За останні 30 днів зміна ціни Zen AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zen AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zen AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00069625
|+56,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zen AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,15%
+56,40%
+62,49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zen AI is a decentralized web3 platform designed to provide access to a vast library of AI models through a user-friendly and intuitive interface. The platform offers innovative tools for image generation, video creation, language models, and sound, enabling users to explore and utilize thousands of AI-powered solutions. The $ZENAI token is the utility token of the platform, granting holders unlimited access to these AI models and the entire ecosystem. Initially launched on Solana, Zen AI aims to simplify and democratize the use of AI technologies by integrating staking features, zero-fee swaps, and API access for third-party developers. The project roadmap includes listings on prominent exchanges and continuous improvements to enhance the user experience and expand AI offerings.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Zen AI (ZENAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZENAI зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZENAI до VND
₫50,8100546
|1 ZENAI до AUD
A$0,0029348768
|1 ZENAI до GBP
￡0,0014095132
|1 ZENAI до EUR
€0,0016605224
|1 ZENAI до USD
$0,00193084
|1 ZENAI до MYR
RM0,0081867616
|1 ZENAI до TRY
₺0,0759978624
|1 ZENAI до JPY
¥0,2788519128
|1 ZENAI до RUB
₽0,1518026408
|1 ZENAI до INR
₹0,1660329316
|1 ZENAI до IDR
Rp31,6531096896
|1 ZENAI до KRW
₩2,6234129996
|1 ZENAI до PHP
₱0,1088221424
|1 ZENAI до EGP
￡E.0,0970440184
|1 ZENAI до BRL
R$0,0106003116
|1 ZENAI до CAD
C$0,002606634
|1 ZENAI до BDT
৳0,2360258816
|1 ZENAI до NGN
₦2,9750961972
|1 ZENAI до UAH
₴0,080226402
|1 ZENAI до VES
Bs0,19694568
|1 ZENAI до PKR
Rs0,5463504864
|1 ZENAI до KZT
₸0,989652042
|1 ZENAI до THB
฿0,0625978328
|1 ZENAI до TWD
NT$0,0568246212
|1 ZENAI до AED
د.إ0,0070861828
|1 ZENAI до CHF
Fr0,0015639804
|1 ZENAI до HKD
HK$0,0151377856
|1 ZENAI до MAD
.د.م0,017570644
|1 ZENAI до MXN
$0,036492876