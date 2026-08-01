Сьогоднішня ціна zeme

Поточна ціна zeme (ZEME) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZEME до USD становить $ 0 за ZEME.

zeme наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,084.68, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ZEME. Протягом останніх 24 годин ZEME торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZEME змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо zeme (ZEME)

Ринкова капіталізація $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація zeme — $ 13.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZEME — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.08K.