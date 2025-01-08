Ціна ZeLoop Eco Reward (ERW)
Поточна ціна ZeLoop Eco Reward (ERW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ERW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZeLoop Eco Reward:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.98K USD
- зміна ціни ZeLoop Eco Reward протягом дня — +0.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZeLoop Eco Reward до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZeLoop Eco Reward до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZeLoop Eco Reward до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZeLoop Eco Reward до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.86%
|30 днів
|$ 0
|-4.82%
|60 днів
|$ 0
|-70.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZeLoop Eco Reward: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+0.86%
+0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZeLoop mobile Application motivates and guides consumers on waste collection, fighting plastic littering and rewards them using a crypto currency the Eco Reward ERW and prizes, building a community of everyday heroes sharing tips, achievement and experience. ZeLoop is also a platform than can host other eco-friendly applications for an ecosystem giving value to pro-environmental behaviors, providing continuity to all stakeholders applying sustainable practices towards a circular economy
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