Ціна ZELIX (ZELIX)
Поточна ціна ZELIX (ZELIX) сьогодні становить 0,00001833 USD з ринковою капіталізацією $ 103,42K USD. Ціна ZELIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZELIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZELIX протягом дня — +9,32%
- циркуляційна пропозиція – 5,64B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZELIX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZELIX до USD становила $ -0,0000063379.
За останні 60 днів зміна ціни ZELIX до USD становила $ -0,0000109997.
За останні 90 днів зміна ціни ZELIX до USD становила $ -0,00004687983879624347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,32%
|30 днів
|$ -0,0000063379
|-34,57%
|60 днів
|$ -0,0000109997
|-60,00%
|90 днів
|$ -0,00004687983879624347
|-71,89%
Останній аналіз цін ZELIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,48%
+9,32%
-27,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.
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