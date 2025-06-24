Сьогоднішня ціна ZELIX (ZELIX)

Поточна ціна ZELIX (ZELIX) сьогодні становить 0,00001833 USD з ринковою капіталізацією $ 103,42K USD. Ціна ZELIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZELIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZELIX протягом дня — +9,32%

- циркуляційна пропозиція – 5,64B USD

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