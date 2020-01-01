Токеноміка Zeitgeist (ZTG) Дізнайтеся ключову інформацію про Zeitgeist (ZTG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zeitgeist (ZTG) Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. Офіційний вебсайт: https://zeitgeist.pm/ Купити ZTG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zeitgeist (ZTG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zeitgeist (ZTG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 594,73K $ 594,73K $ 594,73K Загальна пропозиція: $ 114,77M $ 114,77M $ 114,77M Циркуляційна пропозиція: $ 91,89M $ 91,89M $ 91,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 742,81K $ 742,81K $ 742,81K Історичний максимум: $ 0,325145 $ 0,325145 $ 0,325145 Історичний мінімум: $ 0,00632893 $ 0,00632893 $ 0,00632893 Поточна ціна: $ 0,00647205 $ 0,00647205 $ 0,00647205 Дізнайтеся більше про ціну Zeitgeist (ZTG)

Токеноміка Zeitgeist (ZTG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zeitgeist (ZTG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZTG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZTG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZTG, досліджуйте ціну токена ZTG в реальному часі!

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