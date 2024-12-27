Ціна Zeitgeist (ZTG)
Поточна ціна Zeitgeist (ZTG) сьогодні становить 0.01168258 USD з ринковою капіталізацією $ 604.98K USD. Ціна ZTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeitgeist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.26 USD
- зміна ціни Zeitgeist протягом дня — +8.93%
- циркуляційна пропозиція – 51.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeitgeist до USD становила $ +0.00095822.
За останні 30 днів зміна ціни Zeitgeist до USD становила $ -0.0012495594.
За останні 60 днів зміна ціни Zeitgeist до USD становила $ -0.0009732593.
За останні 90 днів зміна ціни Zeitgeist до USD становила $ -0.002987152408884445.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00095822
|+8.93%
|30 днів
|$ -0.0012495594
|-10.69%
|60 днів
|$ -0.0009732593
|-8.33%
|90 днів
|$ -0.002987152408884445
|-20.36%
Останній аналіз цін Zeitgeist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+8.93%
+14.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.
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