Сьогоднішня ціна Zeitgeist (ZTG)

Поточна ціна Zeitgeist (ZTG) сьогодні становить 0.01168258 USD з ринковою капіталізацією $ 604.98K USD. Ціна ZTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zeitgeist:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.26 USD

- зміна ціни Zeitgeist протягом дня — +8.93%

- циркуляційна пропозиція – 51.87M USD

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