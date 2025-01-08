Ціна Zegent AI (ZGEN)
Поточна ціна Zegent AI (ZGEN) сьогодні становить 0.00176723 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна ZGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zegent AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.10K USD
- зміна ціни Zegent AI протягом дня — -21.92%
- циркуляційна пропозиція – 827.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zegent AI до USD становила $ -0.000496382734229227.
За останні 30 днів зміна ціни Zegent AI до USD становила $ -0.0008245101.
За останні 60 днів зміна ціни Zegent AI до USD становила $ +0.0032954557.
За останні 90 днів зміна ціни Zegent AI до USD становила $ +0.0009363693541236267.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000496382734229227
|-21.92%
|30 днів
|$ -0.0008245101
|-46.65%
|60 днів
|$ +0.0032954557
|+186.48%
|90 днів
|$ +0.0009363693541236267
|+112.70%
Останній аналіз цін Zegent AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-21.92%
+3.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
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