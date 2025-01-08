Сьогоднішня ціна Zegent AI (ZGEN)

Поточна ціна Zegent AI (ZGEN) сьогодні становить 0.00176723 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна ZGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zegent AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.10K USD

- зміна ціни Zegent AI протягом дня — -21.92%

- циркуляційна пропозиція – 827.02M USD

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