Сьогоднішня ціна Zefi (ZTK)

Поточна ціна Zefi (ZTK) сьогодні становить 0.050313 USD з ринковою капіталізацією $ 40.28M USD. Ціна ZTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zefi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.55K USD

- зміна ціни Zefi протягом дня — +1.16%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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