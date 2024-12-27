Ціна Zefi (ZTK)
Поточна ціна Zefi (ZTK) сьогодні становить 0.050313 USD з ринковою капіталізацією $ 40.28M USD. Ціна ZTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zefi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.55K USD
- зміна ціни Zefi протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
Отримуйте оновлення цін ZTK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZTK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zefi до USD становила $ +0.00057518.
За останні 30 днів зміна ціни Zefi до USD становила $ +0.0040195407.
За останні 60 днів зміна ціни Zefi до USD становила $ +0.0174326343.
За останні 90 днів зміна ціни Zefi до USD становила $ +0.020600045299210664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00057518
|+1.16%
|30 днів
|$ +0.0040195407
|+7.99%
|60 днів
|$ +0.0174326343
|+34.65%
|90 днів
|$ +0.020600045299210664
|+69.33%
Останній аналіз цін Zefi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
+1.16%
+1.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zefi Lending is an innovative platform designed to provide users with on-chain collateralized lending services. By leveraging blockchain technology and deploying on a high-performance Layer 2 solution, Zefi Lending aims to enhance financial efficiency and accessibility for users in the DeFi ecosystem. The primary purpose of Zefi Lending is to empower users by enabling them to utilize their cryptocurrency assets effectively. Zefi Lending operates on a user-friendly interface that simplifies the borrowing and lending process. Key functionalities include: 1. Collateralized Loans: Users can deposit their cryptocurrencies as collateral to secure loans, enabling them to access liquidity without selling their assets. 2. Interest Earning: Users who deposit tokens into the platform can earn competitive interest rates, providing a passive income stream. 3. High Performance: By deploying on a high-performance L2 solution, Zefi Lending ensures faster transactions and lower fees, enhancing the overall user experience. Zefi Lending offers significant utility for both individual users and the broader DeFi ecosystem: 1，Enhanced Liquidity: Users can access funds while retaining ownership of their assets, facilitating better cash flow. 2，Passive Income Generation: The ability to earn interest on deposits makes it an attractive option for users looking to maximize their crypto holdings. 3，Decentralized Finance Accessibility: Zefi Lending democratizes access to financial services, providing tools traditionally available only through centralized institutions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZTK до AUD
A$0.08100393
|1 ZTK до GBP
￡0.03974727
|1 ZTK до EUR
€0.04779735
|1 ZTK до USD
$0.050313
|1 ZTK до MYR
RM0.22489911
|1 ZTK до TRY
₺1.7710176
|1 ZTK до JPY
¥7.93788201
|1 ZTK до RUB
₽5.1671451
|1 ZTK до INR
₹4.29924585
|1 ZTK до IDR
Rp811.49988639
|1 ZTK до PHP
₱2.91463209
|1 ZTK до EGP
￡E.2.55891918
|1 ZTK до BRL
R$0.3119406
|1 ZTK до CAD
C$0.07245072
|1 ZTK до BDT
৳6.01391289
|1 ZTK до NGN
₦77.88351774
|1 ZTK до UAH
₴2.11113348
|1 ZTK до VES
Bs2.565963
|1 ZTK до PKR
Rs14.00663607
|1 ZTK до KZT
₸26.34187428
|1 ZTK до THB
฿1.71517017
|1 ZTK до TWD
NT$1.65227892
|1 ZTK до CHF
Fr0.0452817
|1 ZTK до HKD
HK$0.39042888
|1 ZTK до MAD
.د.م0.50765817