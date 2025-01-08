Ціна Zeepr (ZEEP)
Поточна ціна Zeepr (ZEEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeepr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.68K USD
- зміна ціни Zeepr протягом дня — +4.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeepr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zeepr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeepr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeepr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.80%
|30 днів
|$ 0
|-14.22%
|60 днів
|$ 0
|-26.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeepr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+4.80%
+13.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeepr is an omni-chain trading layer powering all types of public chains and layer2, serving as a plug-to-play trading infra with built-in oracle, cross-chain bridge, trading community, and one-fits-all liquidity pool.
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