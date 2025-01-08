Сьогоднішня ціна Zeepin (ZPT)

Поточна ціна Zeepin (ZPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.08K USD. Ціна ZPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zeepin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни Zeepin протягом дня — +1.27%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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