Ціна Zeepin (ZPT)
Поточна ціна Zeepin (ZPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.08K USD. Ціна ZPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeepin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни Zeepin протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeepin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zeepin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeepin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeepin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.27%
|30 днів
|$ 0
|-11.02%
|60 днів
|$ 0
|-2.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeepin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+1.27%
+7.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeepin, the distributed creative economy, is dedicated to promoting highly efficient circulation of innovation assets. In the Zeepin community, any organization or individual will have a reliable digital identity and ability to turn innovative resources into digital assets that are protected and can be shared on the blockchain to reduce risks in investment trade and improve creation efficiency. Zeepin is committed to becoming the world's leading blockchain-based innovation, transaction, and investment platforms for the creative industry.
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