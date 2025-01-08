Ціна Zeekwifhat (ZWIF)
Поточна ціна Zeekwifhat (ZWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeekwifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.00 USD
- зміна ціни Zeekwifhat протягом дня — -9.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeekwifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zeekwifhat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeekwifhat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeekwifhat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.26%
|30 днів
|$ 0
|-44.19%
|60 днів
|$ 0
|-75.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeekwifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-9.26%
+7.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeek with a hat
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