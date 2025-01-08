Ціна Zedxion USDZ (USDZ)
Поточна ціна Zedxion USDZ (USDZ) сьогодні становить 0.999386 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zedxion USDZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 347.25K USD
- зміна ціни Zedxion USDZ протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zedxion USDZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zedxion USDZ до USD становила $ +0.0001070342.
За останні 60 днів зміна ціни Zedxion USDZ до USD становила $ +0.0002340562.
За останні 90 днів зміна ціни Zedxion USDZ до USD становила $ +0.0007350060756123.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ +0.0001070342
|+0.01%
|60 днів
|$ +0.0002340562
|+0.02%
|90 днів
|$ +0.0007350060756123
|+0.07%
Останній аналіз цін Zedxion USDZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.00%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token.
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