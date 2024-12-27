Сьогоднішня ціна Zedxion (ZEDXION)

Поточна ціна Zedxion (ZEDXION) сьогодні становить 0.392701 USD з ринковою капіталізацією $ 47.98M USD. Ціна ZEDXION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zedxion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 924.29K USD

- зміна ціни Zedxion протягом дня — +1.00%

- циркуляційна пропозиція – 122.32M USD

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