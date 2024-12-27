Ціна Zedxion (ZEDXION)
Поточна ціна Zedxion (ZEDXION) сьогодні становить 0.392701 USD з ринковою капіталізацією $ 47.98M USD. Ціна ZEDXION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zedxion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 924.29K USD
- зміна ціни Zedxion протягом дня — +1.00%
- циркуляційна пропозиція – 122.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zedxion до USD становила $ +0.00387067.
За останні 30 днів зміна ціни Zedxion до USD становила $ +0.0690702939.
За останні 60 днів зміна ціни Zedxion до USD становила $ +0.1724617913.
За останні 90 днів зміна ціни Zedxion до USD становила $ +0.1274422869715345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00387067
|+1.00%
|30 днів
|$ +0.0690702939
|+17.59%
|60 днів
|$ +0.1724617913
|+43.92%
|90 днів
|$ +0.1274422869715345
|+48.04%
Останній аналіз цін Zedxion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
+1.00%
+2.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."
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