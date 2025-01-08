Ціна ZED RUN (ZED)
Поточна ціна ZED RUN (ZED) сьогодні становить 0.01119924 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZED RUN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.92K USD
- зміна ціни ZED RUN протягом дня — -2.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZED RUN до USD становила $ -0.00025500774217505.
За останні 30 днів зміна ціни ZED RUN до USD становила $ -0.0022893788.
За останні 60 днів зміна ціни ZED RUN до USD становила $ -0.0016669072.
За останні 90 днів зміна ціни ZED RUN до USD становила $ -0.002690576934502518.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025500774217505
|-2.22%
|30 днів
|$ -0.0022893788
|-20.44%
|60 днів
|$ -0.0016669072
|-14.88%
|90 днів
|$ -0.002690576934502518
|-19.37%
Останній аналіз цін ZED RUN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.44%
-2.22%
-7.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZED RUN is a provably fair NFT-based digital horse racing game built on blockchain technology. The ZED Token is a token that exists on the Ethereum and Polygon blockchains. It will act as the utility and in-game currency for the ZED RUN game and will bring play to earn capability.
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