Сьогоднішня ціна ZED RUN (ZED)

Поточна ціна ZED RUN (ZED) сьогодні становить 0.01119924 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZED RUN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.92K USD

- зміна ціни ZED RUN протягом дня — -2.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ZED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZED.